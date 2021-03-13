【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛16年靠行山塑出纖瘦身型

▲ 盧淑儀近日前熱愛行山。

前港姐冠軍盧淑儀於2006下嫁歌手李克勤，婚後盧淑儀退出娛圈，專心相夫教子。47歲的盧淑儀保養有方，近年她更熱愛行山，不時相約三五知己去遠足，靠行山及運動力保勻稱身型，日前她挑戰山路崎嶇的蚺蛇尖，成功以4小時完成這路線。

盧淑儀於3月9日於個人IG分享跟友人行山的照片，目的地是有「香港第一尖」之稱的蚺蛇尖，只見盧淑儀一身行山裝備，出發前更拍下蚺蛇尖的全景，兼以箭嘴標記終點所在。

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▲ 盧淑儀近年愛上行山。

由於山勢陡峭又斜，沿路又碎石多，從照片所見盧淑儀要手足並用才可攀到，而此行山路徑屬四星路線，盧淑儀以4小時完成，難怪有網民留言：「你愈行愈堅。」

其實盧淑儀近數個月不時於IG分享行山照片，她曾登上獅子山頂及大帽山，身穿legging的她不覺意展現出長腿，身型勻稱的她被稱凍齡有方。

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盧淑儀除了愛行山，另外喜歡打羽毛球、高爾夫球、跑步及瑜伽，所以她身材弗爆，完全看不出歲月的痕跡，而一對兒子受父母的影響，同樣喜歡打羽毛球及踢足球。

盧淑儀於1992年參選港姐，奪得冠軍、最上鏡小姐和二十週年金輝大獎，成為「三料冠軍」，當晚李克勤擔任司儀，比賽期間盧淑儀即場獻唱一曲《紅日》，未幾克勤對這位「三料港姐冠軍」展開猛烈追求，二人很快便相戀，克勤更為盧淑儀寫下情歌《妳是我的太陽》。

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及至2006年11月28日盧淑儀跟李克勤結婚，育有兩名兒子李立仁及李力司，婚後盧淑儀退出娛樂圈，專心當丈夫李克勤「背後的女人」，她曾表示：「好開心嫁給這個好老公，嫁給你是我的驕傲！」熱愛運動的她更當上高爾夫球教練。

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