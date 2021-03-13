【Ursus Fitness群組】健身群組再有35宗確診個案　群組累計99人染疫

▲ Ursus Fitness群組爆疫，令本港陷入新一波疫情風險。（資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，其中Ursus Fitness健身群組爆疫，令本港恐陷入新一波疫情。新增47宗確診個案，43宗本地個案包括4宗不明源頭，今日確診本地個案中，有35宗涉及Ursus Fitness，有25宗是客人，另有10宗是公司或者家中的密切接觸者。累計總共有7宗工作人員，75宗是客人，13人是密切接觸者，共有99人染疫。

張竹君昨日提到1名34歲居於日出康城、於「One Personal Training」健身中心擔任私人健身教練的女子確診（個案編號：11242），最後上班日期為3月10日，3月11日起不適，調查後發現有1名與Ursus Fitness群組有關的人士曾在3月4日、9日到過上述中心，因為患者被列為有關連個案。

港府已收緊健身中心防疫措施，點擊即睇：

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香港大學醫學院院長、政府抗疫督導委員會專家顧問梁卓偉指健身中心群組個案持續增加，今次個案的暴露史只是短短一兩日，驚人之處是很容易由第一代傳至第二代及第三代，憂慮中上環區住宅污水陽性，即看:【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：伍瑋瑋