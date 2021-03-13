【源頭不明】24歲中環OL確診曾到Pure Fitness Yoga　大廈電梯維修員到訪觀塘8幢大廈

▲ 一名居於海怡半島2期10座的24歲女子確診，在中環上班。（資料圖片）

本港新冠疫情似有反彈之勢，衞生防護中心公布，今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案，另有4宗為輸入個案，累計11,258宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

張竹君指，今日4宗源頭不明個案，昨日已交代養和醫院一名41歲男維修部員工確診（個案編號：11246），居於彌敦道喜利大廈，一星期前曾檢測過，當時屬陰性。

另外，昨日亦已交代一名居於釆頤花園3座、34歲剛生產後的女子確診（個案編號：11243），她最近於伊利沙伯醫院分娩，曾於3月5日、8日、10日去過藍田母嬰健康院。

而一名居於海怡半島2期10座的24歲女子確診（個案編號：11252），她於中環永富商業大廈上班，在室內工作，緊密接觸者會送檢疫中心。她2月19日曾到Pure Fitness Yoga健身中心，3月9日開始喉嚨痛，由於體內病毒量較低，中心要調查是否與健身群組有關，暫時列為源頭不明個案。

此外，一名居於牛池灣彩輝邨彩華樓的36歲男子（個案編號：11255）確診，是一名三菱升降機維修員，無病徵，3月11日按公司要求檢測後陽性，兩名一同工作的人需要檢疫。他在3月10日曾到觀塘雲漢邨漢松樓、漢柏樓，11、12日到過觀塘樂華邨奐華樓、喜華樓，和樂邨恆安樓、廣逸樓、秀茂坪紀律部隊宿舍第4及5座維修。

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記者：徐紹軒