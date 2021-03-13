【初步確診】中小學及幼稚園均有個案　涉太陽島英文幼稚園、九龍塘官立小學及九龍真光中學校工

▲ 本港錄得10多宗初步陽性個案，涉多間學校。

本港新冠疫情似有反彈之勢，衞生防護中心公布今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案，另有4宗為輸入個案，累計11,258宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

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張竹君指出錄得10多宗初步陽性個案，包括6宗源頭不明個案，個案涉及中小學及幼稚園，包括：

38歲男子，在香港機場的貴賓室工作，負責工程管理工作。3月10日發燒，最後工作也是3月10日，居於大埔新興花園。

5歲小朋友，在太陽島英文幼稚園元朗分校讀書。星期一、五曾參與面授課堂，其他時間在家上網課，最後上課日為3月5日，3月6日發燒，曾求醫私家醫生以及在港安醫院求醫，居元朗石湖圍。

九龍塘官立小學一名12歲學生也初步陽性，患者在3月11日發燒，居於將軍澳康盛花園2座。

49歲女子，患者是家庭主婦，居愉景新城。3月11日檢測陰性，不過她在在3月9日及11日曾去my fitness瑜伽班。

在元朗雞地工程公司工作，居於住西半山嘉兆臺，本身不用到工地，但個別同事要落地盤做工程，會調查是否與其他個案相關。

65歲女子，於漆咸道北的東貿商業大廈工作，居於黃埔花園，3月9日胸口痛，求醫私家醫生時已見肺部有陰影，她在3月12日最後一天工作，曾與同事吃飯。

▲ （黃建輝攝）

另有強制檢測發現初步陽性個案，包括一對夫婦居於南昌街鑽石樓，其丈夫在九龍真光中學擔任校工，如一旦確診，學校需要強制檢測，他最後返工是3月13日，檢測是3月12日。

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記者：伍瑋瑋

▲ （黃建輝攝）