【新冠肺炎】34歲孕婦伊利沙伯醫院分娩後確診　同格產婦為密切接觸者須檢疫

▲ 庾慧玲公布伊利沙伯醫院一宗初步陽性個案。（黃建輝攝）

本港新冠疫情似有反彈之勢，衞生防護中心公布，今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案，另有4宗為輸入個案，累計11,258宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示截至今早（13日）9時，在過去24小時醫管局系統呈報61宗個案。目前尚有233名確診病人留醫，當中有13人情況危殆，9人情況嚴重，其餘211名病人情況穩定。負壓病床數目是1,214張，使用率56.4%；負壓病房數目是665間，使用率69.5%。

她亦公布伊利沙伯醫院一名34歲孕婦，2月28日入院至最近分娩，當時檢測屬陰性，3月4日出院，昨醫院接獲衞生防護中心通知該病人初步確診，追蹤後同格產婦被列為密切接觸者要檢疫。另外警方凌晨發新聞稿，該名孕婦為女警員，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒