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【新世界招聘會】增聘近千個職位逾萬人求職　鄭志剛：冀帶動疫後新經濟

社會 14:58 2021/03/13

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新世界集團指獲錄用者最快可於4月開始陸續上班。

新世界發展今天（13日）於鰂魚涌K11 ATELIER 舉辦招聘會，增聘近千個職位，逾一萬人報名，當中近3成求職者表示正待業，而求職者最感興趣的工作範疇包括旅遊、數碼營銷、文化等。集團指，獲錄用者最快可於4月開始陸續上班。有前空姐求職表示疫下招聘銳減，希望可以重新出發。

招聘會入場人士需要事前登記報名，有不少人早有準備帶齊文件，應徵者不泛受到航空裁員潮影響的前空中服務員，盧小姐表示自己擔任了23年空姐。現時受疫情影響而待業中，她坦言疫下求職非常艱難：

搵工大約3個月，寄咗10幾份CV無回音，而家出面市塲唔太樂觀，好多行業都受到影響，不少僱主都會睇定啲先請人。

她表示自己對於「皇都戲院保育大使」的工作有興趣，希望可以獲得重新出發的機會。

新世界集團指出，疫情衝擊香港各行各業，本港失業率更創出17年來新高，根據是次求職會的數據分析，約27%求職者表示正待業。至於感到有興趣的工作範疇，分別為顧客服務及關係管理、行政/人力資源、文化、數碼營銷/市場營銷及旅遊業務，大部分範疇與是次招聘會增設的創新工種有關。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示求職者的熱熾反應，顯示香港經濟正需
要新的能量

相信疫情既是低谷，亦是機遇，企業創造新職位冀能注入新動力、帶動疫後新經濟，只要我們把握這次機遇加快轉型，香港定必能渡過難關。

招聘會現場情況，即看:

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新世界發展執行董事兼高級總監（人力資源）趙慧嫻表示今次招聘會對不少待業人士而言是一個希望，對集團而言亦是一個吸納人才的契機，更希望可以起到帶頭作用，鼓勵更多企業增聘人手。

至於在防疫措施方面，有關招聘會只接受已預先報名登記既求職者，分時段進場，避免人群聚集，同時求職者在進入會場前須申報健康狀況、量度體溫及消毒，確保身體狀況正常先可以入場，全程亦需要佩戴口罩，以及不設即場面試，求職者只需交提交履歷表就可以，而符合面試資格既求職者，之後先安排面試。現場亦設4部消毒機械人，在會所進行徹底清潔同消毒。

新世界招聘會吸引逾萬人報名。（黃建輝攝）

因應疫情發展及為有效控制人流，新世界招聘會預留約2,000個名額讓求職者親身參與。至於未能親臨招聘會的求職者，仍可由3月14日上午9時至3月31日下午5時期間，於集團網站遞交求職申請，不論經招聘會或網上遞交履歷表及求職申請，集團將一視同仁處理，合適人選將獲安排進一步面試。有關招聘會詳情，及提供的職位，即看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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