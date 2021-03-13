【疫苗接種】63歲男子急性中風入院危殆　4天前曾接種科興疫苗　另增兩宗死亡個案

▲ 63歲男子在4日前曾接種科興疫苗。

衞生署今日（13日）公布，截至今日下午四時的過去24小時，衞生署接獲醫院管理局（醫管局）呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件，一名63歲男子急性中風入院危殆，4日天前曾接種科興疫苗。另外兩名分別80歲及67歲男子，曾接種科興疫苗後不適入院，今日亦離世。

63歲男子4日前曾接種科興疫苗

根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。他於3月10日開始感到身體虛弱，今日情況轉差並前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性中風，現時情況危殆。

▲ 63歲男子北區醫院深切治療部留醫，情況危殆。（資料圖片）

根據資料，他曾於入院前四天，即3月9日在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。



衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。



署方強調根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。從整體人口而言，每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療。

早前兩名危殆病人離世

此外，衞生署今日接獲醫管局通知，兩名長期病患男子分別於3月1及3月2日接種科興疫苗後，之後數日出現不適入院，二人均在今日離世。詳情即看:【下一頁】

有消息指衞生署本於昨天（12日）公布疫苗指引，惟至今有任何公布，消息指衞生署最快下周初發出指引，有機會跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，料並不會就血壓及血糖等訂立明確指標。即看內科醫學院建議：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋