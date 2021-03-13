【好學靚媽】洗米嫂自我增值考獲瑜伽導師牌　3孩之母擁魔鬼身材與女兒似兩姊妹

▲ 洗米嫂最近考獲初級瑜伽教練證書。

現年40歲的陳慧玲是太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）的妻子，人稱「洗米嫂」。洗米嫂一向活躍於社交平台，更會逐個留言回覆與網民互動。她除了分享生活照後，也熱愛健身及做瑜伽，練出一副完美比例的魔鬼身材。

▲ 洗米嫂身材Fit爆！（Instagram圖片）

2月新年時，洗米嫂就率先回覆網民透露成功考獲初級瑜伽教練牌，事隔一個月的今日，她就在社交平台分享證書的照片。

洗米嫂考獲印度恒河瑜伽教育學院的初級瑜伽教練證書，包括體位、理論、唱頌等專業課程。之前，洗米嫂也在網上分享閉關溫習課本的照片，除了實戰課程外，做瑜伽導師學好理論課程也必不可少。

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▲ 洗米嫂分享考試證書。（Instagram圖片）

她分享證書照片後，網民都紛紛留言恭賀，大讚她好勁：「沒有什麼難倒你！」，更問洗米嫂何時開班授徒。

洗米嫂一向注重身體健康，及體態發展，故不時健身、行山，又做瑜伽，故身材Fit爆，上圍豐滿且腰幼，臀部又堅挺，不時大晒泳衣照片，輕鬆擺出S型線條的身材。

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而育有3子女的她，雖然大女已長大成人，二人外表十足姊妹，而細女就非常愛癡住媽咪，不時跟媽咪行街野餐影靚相。

洗米嫂雖然是周焯華的第二任太太，但她與丈夫和第一任太太所生的兒子周柏豪關係亦十分好，以朋友關係相處，又無限支持柏豪的事業發展。

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而且據悉她亦甚得老爺奶奶歡心，經常舉行家族派對和聚餐與家人聯繫感情，堪稱「最強元配夫人」，絕對無懼小三衝擊。

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