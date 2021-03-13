【疫苗接種】梁卓偉指現有資料未見疫苗致死關係　打針較戴口罩減3至5倍風險籲市民明白重要性

▲ 港大醫學院院長梁卓偉（右）表示，不敢斬釘截鐵說疫苗與死亡個案完全無關係，但現有資料都未見到關係，呼籲市民安心。（黃建輝攝）

新冠疫苗接種計劃展開兩星期，接連出現市民接種後出現嚴重異常情況入院，甚至出現死亡情況。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，不敢斬釘截鐵說疫苗與死亡個案完全無關係，但現有資料都未見到關係，呼籲市民安心。他又指，接種疫苗對減低傳播風險的效率較戴口罩高3至5倍，希望市民明白接種疫苗的重要性。

梁卓偉表示，現時醫學界知道新冠病毒會令某部分人的血液容易凝固，出現血栓症狀，嚴重會引致急性心肌梗塞、腦中風等。他指，若患者血管已經開始生栓 ，當有感染或炎症都會不穩，可能導致急性血栓，出現急性心臟病或腦中風，但實際的情況需要做好解剖工作，例如檢視患者血管原本是否已有血栓，及樣本化驗會否見到血栓、炎症指數增高，詳細有待相關委員會檢視法醫報告。

此外，梁卓偉指要判斷死亡個案是否與疫苗有關，亦要比較基數，即同一年齡層在同一季節或時段死亡人數與過去數年基數比較，根據醫管局的數字現時的基數與去年相若，甚至較前年、2018年低。

他指，現在不可以斬釘截鐵說疫苗與死亡個案完全無關係，但上述的解剖及基數都見不到兩者有關係，市民應能比較安心，又相信當局之後會繼續做病例對照研究及大數據比較，以統計學檢視是否有關連。

梁卓偉強調，大家每做一項防疫措施都希望減低傳播風險疫苗，現時兩款疫苗的有效率分別60%及95%，相較戴口罩能減少15至20%風險，高3至5倍，希望市民明白重要性，而社區亦要有一定的接種率才有效，以現時2星期約2%人口接種計，要到2023年3月才能全民接種，希望市民能夠做到高接種率。

另外，梁卓偉早上在電台建議，如果市民認為自己控制病情控制得不好，應該諮詢自己的家庭醫生應否打針，如果市民是看政府的門診，門診的醫生就等同家庭醫生的角色。

港大醫學院營運的社區疫苗接種中心下周二（16日）投入服務，點擊即睇中心相片：

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記者：徐紹軒