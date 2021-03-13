【愛妻號】結婚24周年甜蜜曬老婆靚女相 張兆輝感恩太太陪伴終老：有一種人百看不厭

▲ 張兆輝於結婚周年放閃。

張兆輝跟老婆郭碧妍結婚多年一直恩愛非常，二人可說是圈中的模範夫妻，昨日是他們結婚24周年紀念日，身為愛妻號的張兆輝於社交平台上載一短片，當中包括夫婦合照及老婆年輕時的照片，一向懂冧妻的張兆輝再度發表愛的宣言，甜蜜爆燈。

張兆輝昨日（12日）於微博分享一段自製短片，他趁著結婚24周年大放閃光燈，將太太年輕時的照片以及夫妻合照製成短片，只見年輕時的張太索到爆，輝哥除了送上鮮花冧妻外，其中一張照片更擺出心心手勢。

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▲ 張兆輝以夫妻合照自製影片放閃。

當中他更發表愛的宣言：

有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣份，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運 ❤️謝謝你給我丈夫的身份，24週年快樂🌹我的張太太

張兆輝跟郭碧妍於97年結婚，婚後育有一對子女，兒子名叫張焯鏗，女兒名為張卓姿，婚後張兆輝打本給老婆從事美容生意，原本只是一間小小的美容院，不過生意愈做愈好，「醫之美」的批發生意遍佈美加及東南亞。

近年雖然要往返中港工作及登台，惟張兆輝有信心維繫夫妻感情，他曾表示將家庭放首位，輝哥曾於訪問中說過：「每次收工我就找老婆傾偈，我們日日都好新鮮，兩個人的關係要有心去維繫。」

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身型弗爆又保養得宜的張兆輝魅力依然，他自爆曾收過內地女粉絲私信，聲稱要「戀上你的床」，對此輝哥向老婆大的派定心丸，他說：「我相信沒有一個女人索過我老婆呀，加上大家代入角色，覺得這個男人好顧家，才會這樣。」

除了愛妻好男人，張兆輝更是暖爸一名，他曾接受TOPick訪問分享爸爸經，20歲大仔張卓鏗跟16歲細女張卓姿也相繼赴英國留學，作為爸爸難免會掛心，但輝哥學懂放手，「他們已經長大了，不可以將他們收埋在你身邊，現在科技先進，可以閒時用視像電話溝通下。」

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▲ （經濟日報圖片）

16歲細女正處於反叛期，輝哥慶幸女兒思想成熟正面，故不太擔心，「所謂反叛期是指他們不聽你話，只要細心解釋他們聽便可，要像朋友般去傾偈，不可以再命令式架啦。」

▲ 張兆輝一家四口幸福美滿。(微博圖片)

兒女漸長，自然會談戀愛，輝哥對此採取開放的態度，「我跟女兒說若有心儀對象可以跟我說，讓我看看那男生是否適合她或者乖巧，了解她認識甚麼樣的朋友，又會叫兒女邀請朋友返家玩。」

同場加映：Joe Junior 訪問