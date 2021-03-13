【恐怖虐兒】3歲女童被棄家中活活餓死　DNA驚揭外婆是媽媽生父成謎

▲ 3歲女童被棄家中活活餓死，DNA驚揭外婆是媽媽生父成迷。

南韓發生一宗詭異恐怖虐兒案，一名年僅3歲的女童被遺棄家中，長達6個月後被發現早已活活餓死，案件引起韓國社會公憤。案件日前有最新進展，DNA檢測結果顯示，原本22歲的金姓母親原來是女童的親姐，而48歲的石姓外婆竟是親母。石姓女子否認事實，警方目前正循調換嬰兒的方向調查，女童的生父仍成謎。

綜合韓國媒體報道，一名3歲大女童被其金姓母親從去年8月起遺棄在一間別墅中，直到今年2月48歲石姓外婆前往女兒家中打掃時，發現女童早已餓死。警方隨後已拘捕其22歲金姓母親。金姓母親被捕後表示，因與女兒的父親分手，便將女兒獨自留在別墅中，

因為我很難獨自扶養孩子。

DNA顯示外婆是親生母親

然而，DNA檢測報告顯示，金姓女子並非女童親生母親，石姓女子才是女童的親生母親，變相金女時女童的親姐姐。不過，石女否認事實，「我從沒生過她，那是我女兒生下的孩子」。而金女亦堅稱女童是其所出。

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初步調查結果顯示，金女當年與石女同時懷孕分娩，石女當年在孩子出生後，將其孩子與金女的孩子調換，導致金姓女子認為女童是自己所出。不過，金女真正的孩子現金仍下落不明，警方將進一步調查，並以拐騙未成年者罪羈押石女。

女童生父仍成迷

雖然石女與金女調換孩子的動機仍不明，但案件再次出現疑點。DNA檢驗結果顯示，女童的生父並非石女的丈夫、外遇對象及男性友人，女童的生父仍成迷。警方將對石女展開深入調查，查出女童生父的身分。

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責任編輯︰王明芳