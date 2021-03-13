【港區國安法】李家超指維護國家安全對國家及香港未來發展重要　積極推動皇崗口岸重建實施「一地兩檢」

▲ 保安局局長李家超指，國家安全工作對於國家及香港未來5年的發展重要。（資料圖片）

全國人大會議日前通過《十四五規劃綱要》，當中要求特區落實維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。保安局局長李家超指，有關表述反映國家安全工作對於國家及香港未來5年的發展重要。

李家超指，2019年中起本港出現大量鼓吹「港獨」的違法行為，外部勢力干預嚴重，有人脅迫中央人民政府及特區政府，更圖謀顛覆國家政權。人大常委會在去年6月通過《香港國安法》，對懲治危害國家安全的行為立竿見影，警方國安處至今拘捕約100人，社會暴力行為銳減，鼓吹「港獨」的行為大為收斂。

他稱，特區政府一直配合國家，針對外國的干預推出反制措施，包括暫停履行或擱置與部分國家的移交逃犯協定及刑事司法協助協定，以及取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排等。保安局和旗下的紀律部隊不會掉以輕心，防範和遏制違法行為及外部勢力的干預。

他又指，《十四五規劃綱要》中亦表明支持香港更好融入國家發展大局，包括建設粵港澳大灣區，深化粵港澳合作、泛珠三角區域合作。保安局會繼續與深圳市政府合作，積極推動皇崗口岸重建工作，在新口岸實施「一地兩檢」，同時配合深圳市落實貨運「東進東出、西進西出」策略，讓跨境貨車在過關後可以更有效率地連接深圳市內的高速公路，連接粵西，粵東以至福建一帶。

他續指，當局會繼續在入境政策和安排上提供便利，吸引大灣區及國際人才投身香港發展、促進粵港澳大灣區人才互動，鞏固香港作為人才樞紐的地位。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒