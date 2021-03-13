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【封區檢測】半山區首次封區檢測　涉雍景臺、殷樺花園及附近一帶

社會 20:35 2021/03/13

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健身群組引發中西區確診個案增加，政府首次在半山區實施封區檢測。（資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案，Ursus Fitness群組再有35宗確診個案，群組累計99人染疫，患者多涉及外籍人士，影響工作處所包括多間跨國的會計、金融、銀行及律師行等，主要居住在中西區。即看:【名單】

政府晚上發出限制與檢測宣告，中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座及中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明早九時完成此行動。

Ursus Fitness群組2至3日爆幾代超級傳播，港大醫學院院長梁卓偉對中上環區住宅污水陽性憂慮，詳情即看：【下一頁】

今日新增47宗確診個案，43宗屬本地感染包括4宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】

強制檢測途徑，即看：

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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、徐紹軒

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