【封區檢測】半山居所被納入強檢大廈 薛家燕：最擔心懷孕新抱

▲ 薛家燕所住中環住所納入強檢。

政府今晚突擊封閉中半山兩個屋苑，要求居民強制檢測，藝人薛家燕正居於其中一座屋苑，故亦要一家等候安排測試，家燕姐亦取消明日後日的工作。

家燕姐向傳媒稱，當知悉屋苑有住戶被感染及寓所封鎖時，就最擔心懷孕中的新抱，自己亦立刻趕回家，現一家人將會等候安排檢測。

家燕姐指已收到通告去做檢測，並已在醫管局轄下的診所拿檢測包去做測試，明日或後日會知道結果。