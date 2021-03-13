【封區檢測】半山居所被納入強檢大廈 薛家燕：最擔心懷孕新抱 娛樂 23:30 2021/03/13 分享： 熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 薛家燕所住中環住所納入強檢。 政府今晚突擊封閉中半山兩個屋苑，要求居民強制檢測，藝人薛家燕正居於其中一座屋苑，故亦要一家等候安排測試，家燕姐亦取消明日後日的工作。 家燕姐向傳媒稱，當知悉屋苑有住戶被感染及寓所封鎖時，就最擔心懷孕中的新抱，自己亦立刻趕回家，現一家人將會等候安排檢測。 家燕姐指已收到通告去做檢測，並已在醫管局轄下的診所拿檢測包去做測試，明日或後日會知道結果。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線 與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型 16:22 2021/03/13 【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線 與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型 【好學靚媽】洗米嫂自我增值考獲瑜伽導師牌 3孩之母擁魔鬼身材與女兒似兩姊妹 16:50 2021/03/13 【好學靚媽】洗米嫂自我增值考獲瑜伽導師牌 3孩之母擁魔鬼身材與女兒似兩姊妹 【愛妻號】結婚24周年甜蜜曬老婆靚女相 張兆輝感恩太太陪伴終老：有一種人百看不厭 17:14 2021/03/13 【愛妻號】結婚24周年甜蜜曬老婆靚女相 張兆輝感恩太太陪伴終老：有一種人百看不厭 薛家燕 娛樂人物職業 新冠肺炎疫情 中半山 演員