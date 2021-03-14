【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家 林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】

▲ 林穎彤有悲慘童年。

現年28歲藝人林穎彤（Bella） 外表甜美，近年受TVB及星夢力捧，機會不斷。其實林穎彤是童星出身，10歲時已出道，做過亞視也選過校花，而她亦有過一段悲慘童年，近日Bella於十歲受訪片段再度曝光，引起網民熱話。

林穎彤十歲時成為童星，憑亞視劇集《萬家燈火》而為人認識，當年她跟媽媽接受亞視藝人鮑起靜訪問，母女親述身世，而近日此片段再度在ATV的社交平台發布。

▲ 林穎彤近年演出機會不斷。（取自facebook）

【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞 Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】

林母曾想抱女輕生

片中林母哭訴在Bella一歲時，丈夫另結新歡，拋妻棄女出走，林母哽咽：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林母在絕望下，惟有孭住女兒去乞錢。她稱：「9個月內，晚晚9點至12點孭住她行乞，落雨才不出去，女兒有病又難醫，當時好絕望，幸而有人教我申請綜援。」​​​​

片中林穎彤跟與媽媽重回葵芳天橋，林母憶述曾在行乞的天橋上，閃現輕生的念頭。

林母稱：「我有病，又被迫遷，沒錢買奶粉，沒錢交租，不敢返屋企，嚇到我們常在天橋流離浪蕩。當時在天橋望落下面，想不如跳落去，當時我孭著穎彤，望著天橋下面，她差點瀡落去，幸而捉著她腳仔才冇事。」

做童星養家

林母領取綜援養大兩名女兒，只有十歲的Bella受訪時十分生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽，小小Bella稱：「希望買層靚的樓給媽媽住，想大個搵多些錢，等媽咪扮靚。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

自幼在葵涌葵芳邨長大的林穎彤，努力工作下，近年雖然收入增加，也堅持陪媽媽留在葵芳的公屋生活，因為媽媽不捨得離開這個生活了數十年的地方。

而Bella也曾在訪問中透露如有能力買樓，一定會選回葵芳區，因為早在媽媽的肚中已在此成長，很有感情。

同場加映：孟希璘訪問