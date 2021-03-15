【樂齡科技】社聯推行樂齡科技租賃服務　300件器材供沙田區長者租用

▲ 社聯去年起推行樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃，向沙田區的長者提供上門評估服務，借出特別功能輪椅等樂齡科技產品。（陳靜儀攝）

「居家安老」是本港長者服務的整體方向，近年愈來愈多樂齡科技產品面世，但不懂使用、價錢昂貴等原因都令照顧者和長者卻步。

社聯在2019年底獲馬會慈善信託基金捐助1.6億元，推行樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃，為期4年半至2024年。計劃為沙田區的長者提供一站式的樂齡科技器材租借服務，包括教育、上門評估、送貨安裝等，亦特別設置清潔中心，消毒所有到貨和歸還的器材。計劃現有約300件、21款器材供使用，例如多功能輪椅、電動床、自動餵食機等，大多從日本進口，租借費用則按器材成本和家庭收入而定。

社聯期望計劃藉將樂齡科技普及，解決長者或照顧者不懂選擇合適器材的困難，目前已服務60宗個案，將視乎反應擴展至沙田區外，收集使用數據，將來建立恆常的服務模式。

社聯獲馬會慈善信託基金捐助1.6億元，由2019年底至2024年推行為期4年半的樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃，在沙田愉翠苑成立樂齡科技教育及租賃服務中心，向全港市民、社福界推廣樂齡科技器材和應用，又為住在沙田區的長者，包括剛出院的長者病人、獨居長者等提供上門評估、安裝和跟進服務，並在火炭設樂齡科技清潔及保養服務中心，儲存和維修器材。

租賃服務中心佔地約7,000呎，分為展示區和租賃服務區，展示區劃分了浴室、客廳、睡房和廚房區域，示範在家居中如何應用樂齡科技。例如本港住宅的洗手間較為狹窄和濕滑，長者容易跌倒，中心因此展示了便攜式扶手，能夠讓長者借力進出浴缸，而扶手不需任何螺絲，只需夾緊就能卡實，靈活性較好。

而在客廳，中心的展品就側重於長者能否應付自如，如在梳化旁擺放了自立式的多用途扶手，讓長者從座位起身時能夠支撐，也能夠打開摺疊椅，當長者剛站起不穩時有緩衝。照顧者替長者餵餐或耗費不少心力，中心亦展示了可供租用的日本設計輔助餵食機，啟動後機械臂會先向長者鞠躬，隨後長者可用兩個按鈕控制餵食或轉換食物，顯得更有人情味，食得有自信和尊嚴。此外，展示區亦擺放了不同較大型的樂齡科技，如特殊設計的輪椅和電動床。

當長者或照顧者決定租借，中心會有護士和職業治療師諮詢，亦會安排團隊上門評估環境，在租賃服務區，中心特別設置了裝有可移動隔板的房間，能夠模擬家居大小，測試最適合的器材，之後中心會安排送貨及上門安裝，約1星期就能完成諮詢至安裝的過程，團隊會即場教導器材使用方法，亦會定期跟進使用情況。

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租金方面，計劃參考了社署「長者社區照顧服務券」的6個共同付款級別，另再增加第7及第8級，按家庭收入定下使用者需要負擔的比例，一般個案需先繳付按金、首月及預繳下月租金，到第7個月起租金會下調，而收費已包括評估、送貨安裝、跟進等費用，以特別功能輪椅為例，月租為156至749元（見表）。

項目總監李錦雄表示，服務現時設有21款、約300件樂齡科技器材可供租用，大部分為家居護理的器材，主要由日本進口，因當地居住環境與本港接近，產品設計多為細小、可摺疊，較適合本港長者需要，當中輪椅、扶手和電動床都受歡迎。他續指，中心將繼續添置器材至約2,500件，而由去年9月試運至今已處理了60宗個案，包括經社福機構轉介的長者、沙田醫院轉介的準備出院病人，亦接受無預約的當區居民，將來會視乎長者需要和反應把服務擴展至沙田以外。

社聯業務總監陳文宜就指，過往見到照顧者或長者買了產品回家，十居其九都遇到「（功能）差一啲、唔識用、買咗無辦法」的困難，計劃的目的是希望長者在使用樂齡科技的過程不會碰釘，將來期望成為社區照顧服務的一種模式，在家居環境確保照顧者能夠做好，長者也能夠更獨立，改善生活質素。李錦雄就補充，希望隨愈多人使用服務，能夠收集更多數據，以供將來建立恆常的服務和資助模式時用。

8旬長者以每月300多元租用輪椅和淋浴椅，減輕了女兒負擔，詳情即看：【下一頁】

計劃在火炭設有清潔及保養服務中心，參考了日本的流程，將每件歸還的器材都徹底消毒，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒