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【確診大廈】半山區加冕臺、帝景園　薄扶林翠海別墅、Amber House 、北角丹拿花園上榜

社會 19:20 2021/03/13

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

一宗不明源頭個居於牛池灣彩輝邨彩華樓。（黃建輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日（13日）新增47宗確診個案，其中4宗為輸入個案。至今本港個案累計11 ,258宗（包括11,257宗確診個案和一宗疑似個案）。初步確診涉中小學及幼稚園，包括太陽島英文幼稚園、九龍塘官立小學。詳情即看：【下一頁】

中心公布確診患者居住大廈，中西區繼續是「重災區」，逾４成患者居於中西區，另有南區豪宅，名單如下:

中西區
上環荷李活道192號
半山區高士台一座
半山區帝景園第４座
半山區摩羅廟街D座
半山區高士台一座
半山區嘉華大廈
半山區蔚華閣
半山區金寧大廈
半山區加冕臺1號
半山區屋蘭士里興華大廈Ａ座
半山區般咸道景輝大廈B座
堅尼地城南雄大廈
堅尼地城廣基工廠大廈
堅尼地城高逸華軒
西營盤普頓臺
西營盤真光大廈
西營盤水街47號
西營盤德輔道西201號

南區
大潭映月閣１座
鴨脷洲海怡半島怡麗閣
薄扶林薄扶林道63號Amber House 1座
薄扶林裕仁大廈A座
薄扶林翠海別墅Ｂ座
薄扶林翠海別墅Ｂ座

灣仔區
跑馬地山村臺27-29號
灣仔修頓花園
灣仔肇輝臺8號
銅鑼灣施弼街金安閣

東區
北角輝漢洋樓
北角丹拿花園４座

觀塘區
牛池灣彩輝邨彩華樓

深水埗區
深水埗南昌街鑽石樓
深水埗南昌街鑽石樓
深水埗澤安邨富澤樓
深水埗澤安邨富澤樓

黃大仙區
新蒲崗采頤花園第三座

屯門區
屯門豐景園第一座
屯門香港黃金海岸二期第11座

西貢區
將軍澳首都第五座

油尖旺區
尖沙咀彌敦道喜利大廈
油麻地御金．國峯第一座

離島
南丫島北角新村
大嶼山愉景灣康慧台康頤閣
大嶼山愉景灣康慧台康頤閣

酒店
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記者：伍瑋瑋

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