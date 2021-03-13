【確診大廈】半山區加冕臺、帝景園　薄扶林翠海別墅、Amber House 、北角丹拿花園上榜

▲ 一宗不明源頭個居於牛池灣彩輝邨彩華樓。（黃建輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日（13日）新增47宗確診個案，其中4宗為輸入個案。至今本港個案累計11 ,258宗（包括11,257宗確診個案和一宗疑似個案）。初步確診涉中小學及幼稚園，包括太陽島英文幼稚園、九龍塘官立小學。詳情即看：【下一頁】

中心公布確診患者居住大廈，中西區繼續是「重災區」，逾４成患者居於中西區，另有南區豪宅，名單如下:

中西區

上環荷李活道192號

半山區高士台一座

半山區帝景園第４座

半山區摩羅廟街D座

半山區高士台一座

半山區嘉華大廈

半山區蔚華閣

半山區金寧大廈

半山區加冕臺1號

半山區屋蘭士里興華大廈Ａ座

半山區般咸道景輝大廈B座

堅尼地城南雄大廈

堅尼地城廣基工廠大廈

堅尼地城高逸華軒

西營盤普頓臺

西營盤真光大廈

西營盤水街47號

西營盤德輔道西201號

南區

大潭映月閣１座

鴨脷洲海怡半島怡麗閣

薄扶林薄扶林道63號Amber House 1座

薄扶林裕仁大廈A座

薄扶林翠海別墅Ｂ座

薄扶林翠海別墅Ｂ座

灣仔區

跑馬地山村臺27-29號

灣仔修頓花園

灣仔肇輝臺8號

銅鑼灣施弼街金安閣

東區

北角輝漢洋樓

北角丹拿花園４座

觀塘區

牛池灣彩輝邨彩華樓

深水埗區

深水埗南昌街鑽石樓

深水埗南昌街鑽石樓

深水埗澤安邨富澤樓

深水埗澤安邨富澤樓

黃大仙區

新蒲崗采頤花園第三座

屯門區

屯門豐景園第一座

屯門香港黃金海岸二期第11座

西貢區

將軍澳首都第五座

油尖旺區

尖沙咀彌敦道喜利大廈

油麻地御金．國峯第一座

離島

南丫島北角新村

大嶼山愉景灣康慧台康頤閣

大嶼山愉景灣康慧台康頤閣

酒店

紅磡香港嘉里酒店

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記者：伍瑋瑋