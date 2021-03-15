【樂齡科技】社聯火炭設工場　參考日本流程消毒樂齡器材

▲ 清潔及保養服務中心參考日本流程，所有歸還或到貨的產品都會先消毒和清洗，包裝好後才會上架。（陳靜儀攝）

照顧者要為長者租借用品，尤其日夜使用的樂齡科技產品，衞生會是重要的考慮。社聯主辦的樂齡科技租賃服務在火炭設有清潔及保養服務中心，參考了日本的流程，並引入機器，每件樂齡科技產品到貨和歸還後都經過消毒和清洗才存倉。

租賃服務的清潔及保養環節由聖雅各福群會負責，佔地約5,000呎的服務中心設於火炭的工廠大廈高層，大廈備有兩部可載9噸中型貨車的升降機，能夠供貨車直接在中心門口上落貨，加上貨車上落貨前都要消毒，能夠減低污染機會。

聖雅各福群會服務經理袁慧明表示，團隊曾到日本的工場考察，參考其單向流水式的流程設計，又從日本引入10部清潔機器，既防止交差污染，亦可減輕清潔員工的勞動。

她續指，每件樂齡科技產品到貨和歸還後，會先經酒精消毒和檢查有無配件損壞或遺失，之後會送到設有洗輪機、洗床褥機的清洗消毒區，員工亦會以人手或高壓水槍清洗產品，簡短風乾後噴上臭氧水消毒，再經過乾燥機風乾約40分鐘。產品之後會送抵維修區再次檢查，確認無問題後員工會在保養區為產品噴灑抗菌塗層，以膠袋包裝好及貼上封條，最後上架儲存，而在每個步驟員工都會掃描QR碼，記錄開始和結束時間。

聖雅各福群會樂齡科技應用指導員蘇詠恩表示，中心引入的10部機械其實去年6月已由日本到港，但因疫情當地工程師未能來港指導安裝，最令她難忘的是兩地團隊通過視像通話遙距安裝機器，現已成功安裝7部。

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記者：徐紹軒