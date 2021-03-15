【樂齡科技】8旬婦出院月花327元租輪椅淋浴椅　「幫輕阿女」感高興

▲ 社聯樂齡科技教育及租賃服務中心內有多款扶手和淋浴椅，租予長者使用。（陳靜儀攝）

由去年9月試營運至今，社聯樂齡科技教育及租賃服務已經處理了60個個案，有照顧者為需要手術後復健的長者租用了特別功能輪椅和淋浴椅，使用了2個月，感到照顧長者生活輕鬆了。

83歲的楊婆婆與女兒同住，她早前不幸在家跌倒而需要治療，進行了右全髖關節置換手術，不能過分屈曲髖關節，出院後需要使用輪椅或助行架輔助，最困難是出入狹窄的淋浴間，清潔身體也需要協助。

楊婆婆的個案在1月底經長者鄰舍中心轉介至租賃服務隊，由樂齡科技應用指導員與治療師一同上門進行認知、自理和家居評估，並建議她租用特別功能輪椅和摺疊式淋浴椅，月租分別為175及152元。兩件用品送到家後，由樂齡科技應用指導員設置，按治療師建議調校高度等，及為輪椅座墊加上咕𠱸，以坐得更舒服。

負責的基督教香港信義會社會服務部樂齡科技應用指導員陳泰肇表示，特別功能輪椅能變成步行車輔助走路，而摺疊式淋浴椅較為輕身，坐墊和靠背墊能夠清洗，座位的U型設計也方便清潔長者的私人部位。

他指，之前的淋浴椅是女兒在楊婆婆出院時臨急找回來，不能摺疊，每次幫母親洗澡都要將抬淋浴椅進去，在狹窄的廁所倍感辛苦，租用了用品後，他收到楊婆婆反映樂見器材「幫輕了阿女好多」，而女兒亦反映「幫媽媽沖涼穩陣咗好多」。

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計劃在火炭設有清潔及保養服務中心，參考了日本的流程，將每件歸還的器材都徹底消毒，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒