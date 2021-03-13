【復必泰疫苗】中大醫學院及中大醫院多名教授接種疫苗　包括陳家亮、馮康、胡志遠、莫樹錦及許樹昌等

▲ 中大醫學院院長陳家亮教授接種「復必泰」疫苗。（中大醫學院圖片）

中大醫學院及中大醫院多名教授及醫護人員，已接種「復必泰」疫苗。中大醫學院今日（13日）在社交平台表示，醫學院的教職員和學生已於日前開始陸續於中大醫院及其他社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

社區接種中心地址及所接種疫苗，即看：

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中大醫學院院長陳家亮率領多名教授打針，包括中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦、本身是政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌、中大醫學院助理院長 (校友事務)及矯形外科及創傷學系系主任容樹恒等。

中大醫學院及中大醫院接種疫苗情況，即看:

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另外中大醫院同日亦在社交平台表示，中大醫院行政總裁馮康及營運總監胡志遠亦已接種「復必泰」疫苗。

中大醫院社區疫苗接種中心已於3月12日開始試行運作，為中大醫院職員、中大教職員及學生接種疫苗，由3月16日（下星期二）起，中大醫院及中大醫務中心將會提供接種新冠疫苗，根據政府資料，有關醫院及中心提供的是「復必泰」疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣