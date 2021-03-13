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【疫苗接種】兩名長期病患男子分別於3月1及3月2日接種科興疫苗　二人在今日離世　　

社會 23:01 2021/03/13

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該名67歲男子3月11日在港鐵站暈倒被送往廣華醫院。（資料圖片）

衞生署晚上（13日）公布，接獲醫管局通知，一名早前於3月7日公布在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受進一步治療，今日下午因缺血性腸道疾病離世。另一名早前於3月11日公布在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子，於今日下午離世。

根據資料，該名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，情況危殆。根據資料，他曾於3月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

至於該名67歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他在3月11日中午突然在旺角地鐵站暈倒，被送往廣華醫院。初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，情況危殆。根據資料，他曾於3月2日在私家診所接種科興新冠疫苗。

有消息指衞生署本於昨天（12日）公布疫苗指引，惟至今有任何公布，消息指衞生署最快下周初發出指引，有機會跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，料並不會就血壓及血糖等訂立明確指標。即看內科醫學院建議：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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