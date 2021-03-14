【久休現身】陳伶俐招呼好友山頂豪宅曝光 邵美琪作客氣質媲美當年【多圖】

▲ 陳伶俐豪宅曝光。

林敏驄前妻陳伶俐現已再婚成闊太，陳伶俐跟富豪老公劉頌銘，經營飲食生意，發展不俗。夫婦現居山頂布力徑獨立屋，陳伶俐經常在家招呼圈中好友，日前她約多年好友邵美琪在其家中作客，除令其億元豪宅後花園曝光，久休現身的邵美琪，亦被網民大讚氣質不減。

跟老公經營餐廳的陳伶俐，在其山頂布力徑的獨立屋，常會招呼好友，曾在豪宅相約梁漢文、向海嵐等作客，又約過利嘉兒為黎芷珊開生日會，伶俐的豪宅亦因此曝光。

▲ 陳伶俐跟邵美琪合照。（取自IG）

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大讚好友孝順

日前陳伶俐再在社交平台發帖，多年好友邵美琪亦到她家中飯聚，二人並在擁全海景的後花園合照，邵美琪跟陳伶俐十分風騷，興奮自拍。伶俐留言：「由始至終，我都係好好好喜歡妳！」她又大讚好友心地善良、孝順又勤力。

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現年55歲的邵美琪，1984年以19歲之齡考入第二期藝員訓練班，她本只陪朋友投考，後放棄本身的診所的護士工作入行。

曾歷三段情

80、90年代邵美琪成TVB一線花旦，她先後於《義不容情》及《我本善良》成代表作，並與溫兆倫合演常以「螢幕情侶」形象受訪或出席公開活動。

邵美琪曾歷三段情，邵美琪入行已與當時為導演、現為金牌監製的戚其義（《創世紀》、《天與地》等）相戀。二人雖分手，但對方後來為邵美琪監製多齣成功劇集。

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1990年邵美琪是因演《九反威龍》與剛出道的鄭伊健戲假情真，相戀7年間互相扶持，男方更曾承諾照顧女方一生，可惜，伊健後與梁詠琪相戀，與邵美琪感情告終，當年邵美琪大方地公開祝福對方，十分灑脫及有風度。

跟伊健分手9年後，當時正在學法文的她認識3歲移居法國、比她年輕9歲的武打演員施祖男，可是同樣走不出7年的困局而宣佈分手

邵美琪為人重情義，圈中人緣甚佳，雖至今單身，但生活精采，不愁寂寞。

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▲ 陳伶俐為現任丈夫誕一子。

好友陳伶俐則歷兩段婚姻，在2008年與林敏驄離婚後，二人所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）隨陳伶俐生活。於2012年，陳伶俐嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，並在2014年為對方誕下一名兒子。

同場加映：楊卓娜訪問