【疫苗接種】4人接種疫苗後出現暈眩、出疹等情況　全部入院治療後毋須留醫

▲ 港大醫學院營運的社區疫苗接種中心下周二（16日）投入服務。（黃建輝攝）

新冠疫苗接種計劃在2月26日開始至今（3月13日）第16日，政府公布累計約177,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約149,200名接種科興疫苗，約27,800名接種復必泰疫苗，另外新增4宗接種疫苗後送院個案，包括兩人有出疹反應，全部不需要留醫。

政府指在3月13日約有8,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,300人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有5,700名市民於7間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，共約14,200名市民接種了第一劑疫苗。

至於8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為75%；在7間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為91%。

疫苗接種中心地址及提供疫苗的類型，即看:

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目前累計約177,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約149,200名接種科興疫苗，約27,800名接種復必泰疫苗。截至3月13日的過去24小時，共有4宗接種疫苗後送院個案，全部不需要留醫，有關個案詳情：

元朗體育館社區疫苗接種中心

於3月12日，58歲男子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓及感到暈眩。他於上午10時34分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

於3月12日，43歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，有出疹情況。她於下午7時50分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

於3月12日，39歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩然後跌倒，沒有表面傷痕。他於上午10時55分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心

於3月12日，32歲女子到鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，有出疹情況。她於下午4時10分被送往瑪麗醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

衞生署晚上公布，63歲男子急性中風入院危殆，4天前曾接種科興疫苗，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋