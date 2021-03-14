【新冠疫苗】挪威3名醫護接種阿斯利康疫苗後　出現血栓及出血等症狀病情嚴重

▲ 挪威3名醫護接種阿斯利康疫苗後，出現血栓、出血等症狀，病情嚴重。

全球多國陸續展開新冠疫苗接種計劃，但屢次有接種者出現不適甚至死亡的事件。挪威衛生部門表示，3名醫護人員在接種阿斯利康新冠疫苗後，出現出血、血栓及血小板不足情形，需送院治理。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）在13日表示，3名醫護人員年齡在50歲以下，在接種阿斯利康（AsztaZeneca）新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗後出現異常徵狀，目前情況不理想，但未知是否與接種疫苗有關。當局表示非常重視3人情況，而歐洲藥品管理局（EMA）將會就此展開調查。

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丹麥、挪威、冰島衞生局早前已宣布，因多人接種阿斯利康疫苗後出現嚴重血栓情況，決定停用該疫苗。此外，意大利、奧地利、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞亦宣布停用阿斯利康疫苗。

阿斯利康稱，目前無數據顯示接種疫苗會增加出現血栓或血小板減少症的風險。歐洲藥品管理局11日表示，接種疫苗仍屬利大於弊，呼籲繼續使用。

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責任編輯：羅嘉欣