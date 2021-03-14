【封區檢測】雍景臺及殷樺花園1,855人接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 雍景臺及殷樺花園共4幢住宅的居民強制檢測早上情況。（曾耀輝攝）

政府昨晚（13日）限制中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座及中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期內的人士須留在其處所並接受強制檢測，有關行動今早（14日）約9時完成強制檢測行動。

上址今早情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠肺炎病毒檢測。截至今日凌晨2時，約1,855名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約980戶，當中約150戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在3月10日至13日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩