【新冠疫苗】藥劑師學會倡採購強生新冠疫苗　一劑接種可提高接種率

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃上月底展開，香港醫院藥劑師學會指出，強生新冠疫苗的第三期臨床研究中，一劑接種14日和28日後中度至嚴重感染分別減少66.9%及66.1%，成效達世衞要求，另指研究包括南非參與者，或更能有效防止南非變種病毒株的感染，建議政府盡快採購強生新冠疫苗的計劃。

香港醫院藥劑師學會指出，強生新冠疫苗在一劑接種14日和28日後中度至嚴重感染分別減少66.9%及66.1%。疫苗成效達世界衞生組織要求，並於本月12日獲世衞緊急使用認證，歐洲藥品監管局也在審批當中。

學會指出，強生疫苗第三期臨床研究主要收集中度至嚴重感染的個案。接種一劑的14日和28日只分別錄得4宗和2宗輕微個案，所以與復星/BioNTech和科興新冠疫苗以計算輕微至嚴重感染的保護率有所不同。

強生疫苗的臨床研究有14,672名60歲或以上長者和17,858名長期病患者參與，佔整體研究人數分別為38%和40.8%。60歲或以上長者接種一劑14日後和28日後保護率分別76.3%和66.2% 。長期病患者中接種14日後和28日後保護率分別64.2%和58.6%。

有關疫苗研究的安全數據分為成年人和長者群組 ，當中成年人的局部副作用為59.8%，全身性副作用為61.5%；長者的副作用比率較成年人為低，僅35.4%人士出現局部副作用和45.3%人士出現全身性副作用。

此外，其第三期臨床研究中罕見副作用為蕁麻疹和耳鳴，另外接種疫苗組出現栓塞情況比安慰劑組多，惟未能確定是否與疫苗有關 。

學會又指，近期研究顯示復星/BioNTech和阿斯利康/牛津大學新冠疫苗均對南非變種病毒株的抗體中和作用或有效率降低，而強生新冠疫苗臨床研究包括南非參與者，當地人士接種一劑14日和28日後保護率分別為52%和64%。而強生亦對感染人士的病毒株作基因排序作分析，94.5%的人士感染B1.351型南非變種新冠病毒株，故強生新冠疫苗比復星/BioBioNTech和科興可能更有效防止南非變種病毒株的感染。

學會關注新冠疫苗對長者和長期病患者的安全性及有效性，要市民接種率提升和盡快達到群體免疫，建議政府盡快接觸Janssen（贊臣）有關採購強生新冠疫苗的計劃。該疫苗比其他供港新冠疫苗更能確立在長者和長期病患者接種後的保護性。一劑接種除了可以節省一半時間和人力物力外，更可確保市民不會因沒接種第二劑而減少免疫力，可達到100%接種成功率，對推動全民接種和達致群體免疫有莫大好處。

另外，該疫苗可在2-8°C存放3個月，方便運送，適合護老院舍接種。雖然強生新冠疫苗與阿斯利康新冠疫苗都是病毒載體技術平台，學會相信引入該疫苗能大大增加疫苗的接種率，長者及長期病患者更能受惠。

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責任編輯：郭詩詩