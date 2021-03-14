【錢財糾紛】港女揭發媽媽偷錢打麻雀　攤牌後反被罵不孝委屈落淚

▲ 一名港女近日在網上發文，指她早前發現媽媽偷錢，跟媽媽攤牌後反被罵不孝。

正所謂日防夜防，家賊難防，一名港女早前在「香港討論區」發文，指自己每月上繳三分之一人工作為家用，但遭媽媽偷錢拿去打麻雀。女兒揭發事件之後向媽媽攤牌，卻反被罵「不孝」，令她感到委屈。

港女揭發媽媽偷錢

該名港女指出，她常常發現銀包內的鈔票不翼而飛，懷疑遭媽媽偷走，

之前銀包都係咁一兩百一兩百唔見咗，我都無理，當俾啲錢佢買下餸打下牌，但近排愈嚟愈過份，嗰頭撳完500蚊放入銀包，第二朝就可以唔見咗。

事主忍無可忍，決定向媽媽攤牌，詢問對方是否從銀包中偷錢。媽媽起初否認，經事主連番追問之下，反遭媽媽指責，指她「少少錢都要同佢計住晒」。

攤牌後媽媽反罵女兒不孝

為了弄清媽媽偷錢原因，事主追問媽媽是否身體不適，並表示需要錢的話可直接提出，不用偷取。然而，媽媽反罵女兒咒她死，指自己只是拿錢去打牌。

事主聽後感到委屈，指若媽媽問她拿錢，她一定會給予對方，但媽媽屢次不問自取她的錢，這種行為就是偷竊，

仲要惡人先告狀鬧返我轉頭，我當下忍唔住入房喊咗，覺得好委屈。

帖文引來網民熱議，網民提議她多與媽媽溝通。

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責任編輯︰王明芳