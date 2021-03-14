【工業安全】為提升建造業安全　羅致光建議縮短承建商呈報建築工程期限

▲ 為提升建造業安全，羅致光建議縮短承建商呈報建築工程期限。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今（14日）表示，為進一步提升建造業安全，當局建議優化《建築地盤（安全）規例》下建築工程的呈報要求，包括要求工期短及僱員人數較少的工程，承建商須向勞工處作出呈報，以及縮短呈報的期限，由工程展開後7天內，更改為工程開展前等，建議將於本月16日呈交立法會人力事務委員會討論。

羅致光發表網誌表示，2017年7月，到任勞工及福利局的第10天，在紅磡發生了1宗慘劇，3名工人在進行一個地下5米的挖掘隧道工程期間，發生工業意外而身亡，對事件深感傷痛。他指出，2017年的工業意外死亡數字亦偏高，共接近30宗，故如何進一步提升工業安全，特別是建造業安全，指是勞福局與勞工處這幾年重點工作之一，其中一個探討方向，便是如何優化建築工程的法定呈報機制。當局指經過分析及研究，將會提出優化建議，並於本月16日諮詢立法會人力事務委員會的意見。

網誌又提到，雖然香港的整體職安健狀況近年持續得到改善，但建造業的職安健表現仍然值得關注，當局分析了近年在建造業發生的致命工業意外個案，發現當中約佔三分一的個案涉及工期少於6個星期或僱用工人不超過10名的工程。

在現行《建築地盤（安全）規例》下，這些工期短及僱員人數較少的工程，承建商毋須向勞工處作出呈報，但這類規模較小的工程，往往亦會發生嚴重的意外。有見及此，羅致光認為需要修改呈報機制，目的是讓勞工處盡早掌握風險較高工程的資料，以便勞工處能夠及早進行巡查。

羅致光建議優化《建築地盤（安全）規例》下的呈報機制，將這些工期短及僱員人數較少的工程納入為必須呈報項目，當局會聚焦以下4類風險相對較高的工程：

搭建、擴建、更改、使用或拆卸在大廈外牆的懸空式棚架（俗稱：吊棚）的工程

建造長2.5米或以上隧道的工程

建造或拆卸樓宇的工程

任何需要工人在超過1.2米深的坑槽、豎井、坑道或挖掘的空間內工作的建築工程

另外，羅致光又建議縮短呈報的期限，由工程展開後7天內，更改為工程開展前，讓勞工處能夠更早掌握資料。當局亦會要求承建商提供更多與工程風險有關的細節，例如是否涉及棚架工程或是否涉及使用起重機械，以便勞工處能夠更精準評估工程的潛在風險。

由於涉及吊棚的工期一般非常短，吊棚工程的風險亦相對較高，且時有意外發生，當局將進一步建議吊棚工程承建商須在工程展開3個工作天前向勞工處作出呈報。

在聽取議員和業界意見後，羅致光期望盡快落實上述修訂，進一步遏止意外發生，做到「早呈報早巡查、除風險樂回家」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜