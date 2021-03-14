【封區檢測】半山羅便臣道雍景臺及殷樺花園今早11時解封　有16人未檢測獲發強制檢測令

▲ 雍景臺及殷樺花園共4幢住宅的居民強制檢測早上情況。（曾耀輝攝）

健身群組擴大，令疫廈蔓延至中西區半山豪宅。港府昨晚（13日）將中西區羅便臣道70號雍景臺第一座、第二座及羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期列作「受限區域」，今早（14日）為1,855名居民完成強制檢測。港府隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，政府宣布執法行動在今日上午約11時完結，並將有關區域解封。

雍景臺及殷樺花園共4幢住宅的居民強制檢測情況：

▲ （曾耀輝攝）

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發言人稱，相關執法行動期間，發現約16人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。約150多戶居民沒有應門，當局呼籲未曾進行檢測的市民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府指，希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常；又感謝所有參與這次工作的政府人員和檢測承辦商的努力，亦再次感謝受檢人士的支持和諒解，在這段時間內通力合作，進行檢測，並留在家中等候結果。

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責任編輯：陳麗娜