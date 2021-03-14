【狠心母親】嫌5歲女兒太嘈阻礙趕火車　狠母將女童塞入行李喼拖行

▲ 內地一名母親嫌女兒吵鬧影響她趕火車，竟將她塞進行李喼拖行。

內地一名32歲女子，近日因嫌5歲女兒在路上吵鬧，阻礙她趕火車，竟將女兒塞入行李喼拖行。有目擊民眾擔心女童安危，報警處理，警方到場後把該名母親截停，救出女童，所幸女童未有受傷。

母為趕火車塞女兒入行李喼

綜合內地媒體報導，事件發生在本月11日，一名32歲蘇姓女子帶5歲女兒在上海人民廣場地鐵站趕搭火車，期間不滿對方吵鬧影響行走速度，將女童放入行李喼拖行。民眾目擊事件發生，擔心女童窒息致死，故報警處理。

警方接報後趕到現場，尋找該名女子，約1分鐘後發現拖着行李喼的蘇女，及時將她攔下，要求對方打開行李喼，將女童救出，所幸女童沒有受傷。

從民眾拍攝的影片可見，女子遭截停之後，打開行李喼的密碼鎖，女兒從喼內走出來；女子替女兒穿上外套，並接受警員盤問。

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影片曝光惹熱議

影片曝光之後，引來網民討論，不少網民都指責媽媽此行為，「自己塞進去試試好不好受？孩子這麼小，是親媽嗎？」、「裝行李箱不怕孩子悶死嗎？」、「沒準備當父母就別生孩子」、「應該抓起來好好教育」、「真的聽起來，就感覺毛骨悚然的」。

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責任編輯︰王明芳