【模範夫妻】謝安琪生日收丈夫愛的祝福 張繼聰隔空放閃：佢值得擁有一切

▲ 張繼聰為謝安琪慶生。

謝安琪(Kay）昨日44歲生日，她跟丈夫張繼聰先後發布相片，夫婦盛裝拍拖慶生，Kay又在晒出二人合照，十級放閃。而老公張繼聰也回應愛的祝福，夫婦結婚近14年，依然非常恩愛。

謝安琪發布慶生照片，並留言：「感謝大家的祝福，我今天（13日）生日，很快樂，能夠互相祝福，是莫大的福份，未能及時一一答謝，我將對大家的感謝之情，寄意在我的生日願望中，望大家都平安健康。」

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▲ 謝安琪44歲生日。（取自IG）

隔空放閃

張繼聰亦留言祝愛妻生日快樂，留言：「Miss 313 , Happy Birthday。好老實，一位咁好嘅太太，佢真係好值得擁有一切，同埋，多一部電單車。」

謝安琪即回覆：「大家有冇發現今日好大霧。」似取笑老公想「博大霧」買電單車代替生日禮物，二人隔空放閃，獲不少好友及粉絲留祝福。

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日前Kay已在社交平台展示收到一條全白色的大露背裙子，仙氣十足拍照，但自言遭到張繼聰制止，Kay寫道：「今天剛收到一條美美的新裙子，喜歡的不得了，打算穿着去吃生日晚飯，他卻說好像不太好，我說怎麼不太好，他說怕你會着涼，我說哦，我一向很聽他的話，所以這條裙子今天先不穿了，就發張照片算了，希望他滿意，也祝自己今天生日快樂。

原因是張繼聰怕太太穿得太少而著涼，盡顯關懷。

▲ 夫婦共歷低潮。（取自IG）

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互相扶持

張繼聰現時擁幸福家庭，但他跟太太謝安琪也經歷過不少少風風雨雨，10年前阿聰因飽受負面新聞困擾，壓力爆煲患上抑鬱症，更曾萌生自殺念頭。

2007年1月張繼聰跟謝安琪結婚，同年誕下兒子張瞻，由於當時張繼聰事業發展一般，反而太太謝安琪比他紅很多，令他常常被取笑為「軟飯王」及「廢柴老公」，承受壓力已大。

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同時謝安琪跟陳奕迅爆出緋聞，接連負面新聞令阿聰壓力爆煲， 二人當年受盡批評，甚至謝安琪亦有情緒病，一度讀齊患上抑鬱症。

幸好夫婦互相扶持，張繼聰獲太太及家人在身邊支持，其後張繼聰事業愈來愈好，近年有大量電影演出，大眾亦慢慢撇下歧見，視阿聰為事業有成、愛妻好男人。

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