【人才流失】青協調查指四分一青年擬往外地就業　憂人才流失未能應付未來需求

▲ 「青年創研庫」今日（14日）公布有關「為香港年輕人才流失作準備」研究報告。（機構提供）

新冠肺炎疫情重創各行各業，青協一項調查指出，近四分一受訪者打算未來5年到本港以外地方就業，當中有3成人為從事四大支柱或五大具潛力產業，另有約5成半人表示，如薪酬吸引、有理想的發展機會或社會及政治轉趨穩定等，則會願意回流香港工作。青協指若5年來有25%人才流失，或未能應付未來人才需求的增長，料部分行業包括創科業會有明顯的人才短缺。

青年創研庫根據勞工及福利局的《2027年人力資源推算報告》指出，15至34歲人力供應會由2017年的112萬，減至2027年的98萬，下跌約12.5%，當中約3.5萬人擁有學士及研究院學位，惟2017至2027年人力需求年均增長約0.3%，當中以創新科技的需求增長佔最多，達4.3%，認為本港人才流失的情況未必可應付屆時的需求，料未來5年會有明顯的影響。

該機構根據「簽發無犯罪紀錄證明書」數量，估計本港人才流失的情況如下：

簽發無犯罪紀錄證明書 2017年 22,522 2018年 23,524 2019年 33,252 2020年（上半年） 13,642

該機構於今年1月16日至2月2日間，訪問1,135名34歲或以下具學士學位或以上程度受訪者，當中有4成半人從事四大支柱或五大具潛力產業，包括金融、貿易物流、專業、旅遊、文化創意、資訊科技等，當中有24.2%受訪者表示，未來5年打算到本港以外地方就業，其中3成人從事上述產業，當中41.5%人認為外地工作與生活平衡較好，而因計劃移民及社會及政治穩定方面亦分別佔36.7%及34.9%，僅12.4%人是因薪酬理想而選擇到外地工作。

另外，調查指出約5成半人會願意回流工作，有19%受訪者表示若有更佳事業發展機會便考慮回港，另有12.6%人表示，若取得當地永久居留身分或入籍後會考慮回港，當中有4成人表示如薪酬吸引、有理想的發展機會或社會及政治轉趨穩定等，則會願意回流香港工作；另有約16%人指會一直都在外地工作。

機構認為年輕人才流失的現象會加劇人力資源短缺情況，建議港府透過經濟貿易辦事處加強與離港年輕人才保持聯繫，讓商界可透過此平台招攬所需人才，聯繫其回港或以遠程方式就業；另以「大灣區青年就業計劃」為藍本，推出「海外畢業生企業實習計劃」，為海外大學畢業生提供有時限實習生津貼及住宿補貼等。

被問到本港面對人才流失問題，惟港府卻大力支持香港青年到大灣區就業，青年創研庫經濟組成員黎曉彤認為人才是流動的，如青年已到大灣區工作，未來若看到香港的前景理想且有發展機會，相信會回港工作；另一成員劉漢耀則稱，廣義而言香港亦屬大灣區，認為大灣區青年就業計劃可吸引海外留學生到本港工作，保持香港的競爭力，不存在矛盾問題。

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記者：郭詩詩