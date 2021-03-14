【創科產業】為配合本港建設國際創新科技中心　薛永恒：年內推約20間科技實驗室及20億吸引創科學者參與教研

▲ 位處河套地區的港深創新及創科園的設計概念圖。（薛永恒網誌提供）

創新及科技局局長薛永恒今（14日）發表網誌指，國家剛通過的《十四五規劃綱要》，當中提出支持香港建設國際創新科技中心，港府將與內地進行創科合作及增加相關範疇的資源投放，包括啓動約20間醫療科技、人工智能及機械人科技的實驗室、推出「傑出創科學人計劃」吸引創科學者、港深創科園於2024年始陸續落成等。

薛永恒表示，不論在國家的國際創新科技中心(北京、上海、粵港澳大灣區)或綜合性國家科學中心(北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥)的佈局上，粵港澳大灣區都佔上一席，足見粵港澳大灣區在創新科技建設所發揮的關鍵作用。當局將配合內地「十四五」規劃的有關工作計劃，並與內地進行創科合作。

匯聚國際科研人才方面，薛永恒指，香港作為國家最國際化的城市，可在國際中的招才角色，當局科研旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」，有助鞏固香港作為國際科研中心的地位。他指出，聚焦於醫療科技的「Health@InnoHK」及聚焦於人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」的首兩個平台，共收到超過60份建議書，首批約20間研發實驗室會於今年首季陸續啓動，鞏固香港作為國際研發合作中心的地位。此外，港府今年上半年以20億元推出「傑出創科學人計劃」，支持本地大學吸引國際知名的創科學者和其團隊來港任教和參與教研活動。

至於內部基建配套方面，當局正發展位處落馬洲河套地區的港深創新及科技園，以聯繫全球頂尖企業、研發機構和高等院校建立重點科研合作基地。薛永恒指，園內將提供120萬平方米的總樓面面積，規模約為目前香港科學園的三倍，成為香港最大的創科平台，預期港深創科園第一批次發展可於2024至2027年間分階段落成。

另外，為吸引更多人才和企業到合作區發展，薛永恒表示，兩地政府正共同研究制定港深雙方園區的聯合政策，探索提供科研資源、資金及人流等方面的便利流動及支援措施，並共同向外推廣雙方在創科方面的優勢，吸引國內外人才和企業落戶，攜手為合作區引入人才。

當局今年1月推出的「大灣區青年就業計劃」，用以培育更多國內創科人，薛永恒指，至今已有約200多間企業向計劃秘書處登記表示有意參與計劃，職位空缺約1,600個，而約860個是創科職位。

薛永恒又提到，本屆政府近年在創科發展上，循行政長官於2017年《施政報告》中提出的8大方向，迄今已投放逾千億港元，初創企業的數目由2014年的約1,100家增加至2020年的約3,400家，總融資額亦由2014年的約12億元上升7倍至2019年的約100億元。

他補充，本地的創科發展獲得國際認可，指2020年在瑞士洛桑國際管理發展學院公布與科技基礎建設有關的全球排名，香港由2019年的第18位上升至第7位，與數位競爭力有關的全球排名則由2019年的第8位上升至第5位，形容參與大灣區國際創科中心的建設工作，能促進經濟，改善民生，故不能再被政治拖後腿。

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責任編輯：陳麗娜