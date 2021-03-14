【市區重建】觀塘重建項目如期落成　觀塘道物華街增行車線冀紓緩交通擠塞

▲ 物華街設有公共運輸交匯處出入口，連接的行人路已完成美化及綠化，並擴闊至4至7米，方便市民出行。（市建局提供）

市區重建局行政總監韋志成在網誌表示，觀塘市中心重建項目第二及三發展區的建築工程已如期落成，項目特別劃出逾1.6萬平方米的樓面面積作為社區設施及休憩空間，規模較以往大2倍多，他預期隨重建項目陸續落成，觀塘道東行可增加一條行車線，紓緩區內交通擠塞。

觀塘市中心重建項目第二及三發展區的建築工程如期落成，新商場內的公共運輸交匯處已大致完成裝修及機電設施的測試工作，月底將交予政府部門管理，預期在4月2日正式運作，而商場內的一條24小時行人通道，亦將提前在本月30日啟用。

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他指出重建區域中，特別在項目的基座部分劃出逾16,300平方米的樓面面積，以作改善市民生活及社區設施，當中超過1.4萬平方米將建設新的公共運輸交匯處和現代化的小販市集，另有7,100平方米的綠化休憩空間，社區設施及休憩空間佔地的規模，是未有觀塘市中心重建項目的2倍多。

韋志成補充，因應項目第二、三發展區的新建公共運輸交匯處即將投入服務，屆時，原本設於裕民坊和觀塘道的8條巴士線和22條小巴線，將會搬到這個新的公共運輸設施，接載乘客，大幅減少需要在路旁停車上落客的公共車輛數量；而24小時全天候行人通道，亦會伸延到觀塘港鐵站大堂，以及觀塘道一帶的工貿樓宇連接，完善步行網絡。

為紓緩交通擠塞問題，韋志成指，當第四及第五發展區重建後，沿觀塘道的建築物將後移，觀塘道東行可增加一條行車線；在物華街和康寧道增設南行行車線，讓來自牛頭角和觀塘北面的車輛，可直接駛入觀塘道靠右行前往工貿區，毋須再途經觀塘道迴旋處；至於協和街亦新增一條左轉專線，讓往東行的車輛直接沿觀塘道行駛而毋須進入迴旋處。縮短觀塘北前往工貿區的車程，行車更有效率。

此外，韋志成指，在新公共運輸交匯處啟用後，新的巴士和小巴總站出口只可左轉，經物華街和康寧道進入觀塘道東或西行，其中西行的車輛亦可直接離開市中心，相對以往無論東、西行的車輛都須經過觀塘道進入迴旋處，改善方案可減少迴旋處的車流，舒緩道路擠塞的情況。

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責任編輯：陳麗娜