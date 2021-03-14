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【救救動物】哈爾濱酒店主打全天候看北極熊　住宿收費2250元起被轟剝削動物牟利

休閒消費 18:53 2021/03/14

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哈爾濱一間酒店主打全天候觀看北極熊，住宿收費從2,250元起。

酒店為吸納住客花招盡出，無所不用其極。在黑龍江省哈爾濱就有一間新開幕的酒店，自稱全球首見的「北極熊酒店」，主打能從每間房的玻璃窗，全天候觀看活生生的北極熊，被保護動物團體怒批是虐待動物的行為。

哈爾濱極地公園斥資1億元人民幣，建造號稱全球第一間的北極熊酒店，主打24小時有北極熊相伴。酒店由俄羅斯及日本設計師聯手設計，設有冰川、北歐風情等多個主題房間，所有房間環繞著北極熊生活區為中心而建成，標榜著無論是從客房、餐廳均可360度無死角觀看北極熊日常生態，更可體驗向北極熊餵食。該酒店總經理戴瑞表示：

遊客與北極熊僅一塊玻璃之隔，沒有任何柵欄，遊客觀賞北極熊會非常舒服。

酒店在3月12日正式營業，住宿費用由1,888至2,288元人民幣不等（約港幣2,250至2,730元）。酒店方面表示，客房非常受歡迎，試業期內已爆滿預約。

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雖然酒店宣稱北極熊生活區以還原真實北極為主，但從網上公開的影片及相片中可見，北極熊的活動空間有限，而牠們居住的區域中，只是貼上仿北極感覺的地板和牆紙，另左右兩側設有水池。

保護動物團體「善待動物組織（PETA）」呼籲，遊客應遠離將動物置於若難以牟利的機構。並指出北極熊每天活動時間長達18小時，更需要數千英里的活動範圍，不應被困動物園或水族館中。

哈爾濱極地公園發言人稱，在溫度和空氣質素許可下，北極熊會被安排到戶外活動，表示室內區域僅是北極熊一部分的活動範圍。

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責任編輯：羅嘉欣

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