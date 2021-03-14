【他來自江湖】梅小惠享受單身仍相信緣份 將曾偉權永存心中不留遺憾

▲ 梅小惠享受單身。

梅小惠跟周星馳合作劇集《他來自江湖》正重播，日前小惠到香港電台《舊日的足跡》接受車淑梅訪問，談到曾被曾志偉邀回巢TVB一事，又提到昔日工作點滴，更大方談及舊情及對愛情的憧憬。

小惠談起曾志偉擔任TVB副總經理，掀起一股回巢熱，網民選出十大最想見的回巢藝人，其中包括阮兆祥、金剛、謝天華、毛舜筠和梅小惠等。

▲ 梅小惠接受車淑梅訪問。

小惠得悉自己在榜中排行第八，坦言：「因為身邊朋友同家人都叫我快點再出來演戲，不過我覺得電視台不應該只有受尊重的藝人帶住年輕人，而沒了40至60歲的中層，其實那些人選大有人在，年長藝人不用那麼吃力，所有電視台都應該百花齊放。 」

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有機會回巢

至於梅小惠有否收到曾志偉的回巢Love call，她說：「總之大家是好朋友，知道理念是甚麼，有需要幫手的話，一定一呼百應，好似節目《雙祥見》一樣，覺得我是管家妹，可以做統籌，我就做啦。」

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梅小惠又指相信志偉：「因為他叫志偉又姓曾，『真智慧』呀！他教過我好多，何麗全都一樣，佢不屈不撓、有大愛精神，誰都會幫，在高位亦不亢不卑。他們年紀都不輕，依然在市場舉足輕重，像我家姐梅小青60幾歲仍有人邀請歸隊工作，王祖藍更勁，他行快我們好多步，好有想法及堅持，不用大驚小怪為何香港那麼多幕前人做高層，世界各地都一樣，特朗普做過主持人也可做總統！」

談及舊友，近日無重播《他來自江湖》，她卻心疼不已：「我寧願不重播，我情願要返達哥吳孟達！之前每朝7點都會收到達哥早晨微訊，鬧鐘未響，一年左右大家訊息都停了，最後一次是去舊年10月，之後就沒有訊息，未知是否因為他身體不舒服。」

只記曾偉權的好

談起去年梅小惠的舊愛曾偉權因肺癌離世，二人曾戀愛13年，分手後梅小惠一直單身至今，她淡然地說只會記得對方的好：「我21歲見到筍嘢曾偉權就飛身過去，他又高大又靚仔，第一日已經想同佢結婚，他沒求過婚，因為我們已經在一齊，大家最後一次見是在爸爸喪禮，我主動多謝佢……」

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對於往事梅小惠坦言已經放下：「我沒事，我只會記得他保護我，是好演員，曾教導我，又會車出車入，我想食腸仔包，他又周圍去找給我，這就是美好回憶！ 」

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剖白感情事

梅小惠於節目內剖白感情事，被問及阮兆祥在她心碎時搬到她家隔籬居住，有否想過跟他發展？梅小惠表示：「其實祥仔當時都失戀，便一齊相依為命，不過他真是好錫我。我再次澄清他是單身，有興趣可以致電營業部徐小姐，哈哈！」

梅小惠又相信緣份終會到來：「我相信上天會畀一個更好的人我！有機會我都想結婚，但現在已經是家庭主婦，我一個人住都要煮飯洗碗，不過是一個未結婚、就快55歲的家庭主婦！哈哈！」

同場加映：李佳芯訪問