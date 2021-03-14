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【魚毛姐加油】余慕蓮努力學習吞口水 轉院治理有望下月可出院

娛樂 17:31 2021/03/14

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現年83歲的「魚毛姐」余慕蓮在去年10月底因肺纖維化，於是往伊利沙伯醫院ICU接受治療，住院已近5個個月的魚毛姐，早前因呼吸不順，須轉院治理，早前魚毛姐再向傳媒報平安，並指希望下月可出院。

余慕蓮去年11月驗出患血液炎，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其間因細菌入肺要插喉，後來情况穩定，魚毛姐轉到九龍醫院休養。

可是早前傳傳余慕蓮身體情況轉差，要再度入住伊利沙伯醫院，好友吳麗珠指余慕蓮本打算轉往九龍醫院療養，可惜近日呼吸不適兼晚上不能入睡，故再度入住伊利沙伯醫院治療。

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幸而現已拔喉的魚毛姐，早前表示目前只可吃全流質食物，因她自覺未康復，才主動要求返回伊利沙伯醫院接受專科治療。

魚毛近日接受傳媒訪問，透露醫生現安排營養師，在月尾為她檢查，如情况許可，她便可嘗試進食。

余慕蓮表已幾個月沒吃固體食物，一直只飲營養奶。而她我目前正在練習吞口水，醫生表示如能夠進食，便可以恢復體力，希望之後能出院。

魚毛姐又指自己精神很好，只是沒力氣未能落牀，還要臥牀休息。

而余慕蓮不少好友早前可透過視像跟她對話，日前鄧達智談及余慕蓮的病況，指對方在九龍醫院期間可視像通話，但轉到伊利沙伯醫院後，便只只能通電話。

鄧達智指魚毛姐留院期間較悶，每次視像見到好朋友都較為激動，但她已不用插喉，開始自行進食，醫生指待完全自行呼吸和進食就可出院。

同場加映：謝雪心訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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