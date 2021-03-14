【新冠疫苗】聶德權：將擴大接種組別範圍及年齡要求 具體安排日內會公布
社會 15:33 2021/03/14
新冠疫苗陸續展開接種，公務員事務局局長聶德權稱，周二起將有多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作，每日可處理的接種數量都會增加；當局稍後亦會擴大組別範圍，降低接種人士的年齡要求，讓更多市民可盡快、盡早接種，具體安排日內會公布。
公務員事務局局長聶德權今日於社交網站專頁表示，目前有足夠的疫苗供應、有得揀、接種中心數目逐步增加、負責接種疫苗的醫護及行政支援人員準備就緒，運作順暢，有市民盼望盡快接種疫苗、有市民還在觀望及猶豫，亦有更多的市民要求擴大優先接種組別。
聶德權指，周二（16日）起有多12間接種復必泰疫苗寬的中心投入運作，每日可處理的接種數量都會增加，因應不少市民反映想盡快接種，對自己不屬優先組別感失望；當局接下來會擴大組別範圍，降低接種人士年齡要求，讓更多市民可盡快、盡早接種，同時亦簡化行政安排，大部分納入接種範圍的市民不需工作證明，具體安排日內會公布。
他又提到自己今日早前到教育局九龍塘教育服務中心了解運作情況，並為負責的教育局同事及九龍中聯網醫院醫護打氣。
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責任編輯：陳正怡