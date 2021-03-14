【新冠疫苗】聶德權：將擴大接種組別範圍及年齡要求　具體安排日內會公布

▲ 公務員事務局局長聶德權今日早前到教育局九龍塘教育服務中心了解運作情況。

新冠疫苗陸續展開接種，公務員事務局局長聶德權稱，周二起將有多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作，每日可處理的接種數量都會增加；當局稍後亦會擴大組別範圍，降低接種人士的年齡要求，讓更多市民可盡快、盡早接種，具體安排日內會公布。

公務員事務局局長聶德權今日於社交網站專頁表示，目前有足夠的疫苗供應、有得揀、接種中心數目逐步增加、負責接種疫苗的醫護及行政支援人員準備就緒，運作順暢，有市民盼望盡快接種疫苗、有市民還在觀望及猶豫，亦有更多的市民要求擴大優先接種組別。

聶德權指，周二（16日）起有多12間接種復必泰疫苗寬的中心投入運作，每日可處理的接種數量都會增加，因應不少市民反映想盡快接種，對自己不屬優先組別感失望；當局接下來會擴大組別範圍，降低接種人士年齡要求，讓更多市民可盡快、盡早接種，同時亦簡化行政安排，大部分納入接種範圍的市民不需工作證明，具體安排日內會公布。

他又提到自己今日早前到教育局九龍塘教育服務中心了解運作情況，並為負責的教育局同事及九龍中聯網醫院醫護打氣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡