【環保回收】「綠在長沙灣」3個月內收逾65噸廢物　居民帶物回收可儲分換生活品

▲ 「綠在長沙灣」3個月內收逾65噸廢物，居民帶物回收可儲分換生活品。（綠領行動提供圖片）

「綠在長沙灣」是環保署社區新回收網絡「綠在區區」項目的回收便利點之一，由綠領行動於去年12月中開始營運，截至今年2月，回收量已逾65噸，以塑膠最多，市民帶物回收亦可儲分換禮品，有區內居民指，儲夠一定分數可換生活必需品，例如：白米。綠領行動冀回收點成區內一站式環保生活體驗空間及新景點，加強公眾環保意識。

長沙灣街坊唐女士，過去一直都收集紙皮、鋁罐及膠樽等交給回收商，現時會集中將塑膠到便利點進行回收，

我每天都來做回收，只要2至3天便儲到1,000分，可以換一袋米。

她認為，現時市民環保回收的意識提高，街上丟棄的膠樽都比以往少。

另一名伍女士稱，家人沒有回收習慣，常常將廢物丟在垃圾筒，感覺很浪費，現時可將廢物帶到回收點，亦很方便，

進行回收可以儲積分，可以讓我兌換一些生活必需品，這裡亦設有洗手盤，可以方便我將膠樽清洗後再回收。

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綠領行動說，「綠在長沙灣」由2020年12月15日營運至今，各類回收物共收集及處理65.56噸，當中收集及處理塑膠重量共28.25噸，每月平均約9.42噸，比環保署規定每月7噸的目標，多約35%; 其他回收物收集及處理塑膠重量37.31噸，每月平均12.44噸，比環保署每月目標多約11倍。

綠領行動總幹事何漢威形容，市民踴躍進行回收，反應比預期熱烈，亦吸引了區內不同年紀的居民、以及上班一族來進行回收，

我們希望回收能做到連結社區，了解當區居民的回收習慣和需要，鼓勵他們進行更多回收之餘，基層市民亦可以藉回收兌換禮品，減輕生活負擔。

「綠在長沙灣」回收的物品包括：

廢塑膠

廢紙

金屬

玻璃樽

四電一腦

小型電器

慳電膽及光管

充電池

紙包飲品盒及碳粉盒

「綠在長沙灣」職員Harry稱，市民熱衷回收，雖然要花不少時間解說回收種類的規限，但也覺得值得，

例如曾經有市民問汽車充電池可否回收，但我們只接受電芯充電池；亦有人帶同膠水管過來，但因為膠水管是3號膠，現還未有妥善處理的方法，也只能拒絕。

他指，附近較多基層市民，但人情味濃厚，互相關心生活情況，做環保之餘亦不忘融入社區，讓環保理念在社區紥根。

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記者：陳曉瑩