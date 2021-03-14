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【Ursus Fitness群組】健身群組增10宗確診累計109人染疫　約750名密切接觸者送檢疫中心

社會 16:45 2021/03/14

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Ursus Fitness群組爆疫令本港陷入新一波疫情風險。

本港疫情似有反彈之勢，其中Ursus Fitness健身群組爆疫，令本港恐陷入新一波疫情。今日（14日）新增24宗確診個案，10宗源頭本地個案，包括10宗屬「Ursus Fitness」群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代有關情況。

歐家榮指出，10宗屬「Ursus Fitness」群組，有6宗是客人，另有4宗是公司或者客人的密切接觸者。累計總共有7宗工作人員，81宗是客人，21人是密切接觸者，共有109人染疫。根據調查，該群組人士的發病日期為3月6日至13日，當中大部分個案的發病時間為3月9日至11日，約750名密切接觸者安排送檢疫中心；另要求密切接觸者同住家人做檢測，涉及1,900人。

另外涉及7間學校，已要求有關學校停課，包括法國國際學校、九龍灣及薄扶林的啟歷學校、西島中學 (West Island School)、The Harbour School、聖若瑟書院 (St. Joseph's College)等。另有約90個住宅大廈及60個工作場所因出現個案而須強檢，大部分屬港島區。

港府已收緊健身中心防疫措施，點擊即睇：

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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：郭詩詩

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