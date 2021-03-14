【源頭不明】新增10宗源頭不明個案 包括一名居西半山嘉兆臺男子及2名學生
社會 16:57 2021/03/14
本港新冠肺炎疫情反覆，今日(14日)新增24宗確診個案，全屬本地感染，包括10宗感染源頭仍然未明，14宗與早前個案相關。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲召開記者會交代疫情。
今日新增的本地個案中，10宗涉及感染源頭仍然未明個案：
- 第11,265宗：55歲家庭主婦，居香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣，須強制檢測，主要日常會到香港仔街市，3月9日發病，3月10日到私家醫生求醫，取樣檢測後陽性
- 一名44歲地盤男工，負責搭棚工作，於啟德承啟道沐泰街6565地段一個私人項目地盤工作，所屬匯寶棚業公司，地盤承建商為保華工程，患者最後上班日為3月12日，同日發病，3月7日恆常檢測為陰性，因有症狀提早檢測，居錦田高埔村，平時會到大橋街街市；5名一同更換制服的搭棚同事須檢疫，有關地盤亦需要檢測
- 39歲男子，居屯門瓏門7座，於敝沙咀新太陽廣場14樓「New U Life HK Ltd.」擔任物流、財務及人事管理工作，3月9日最後上班，同日發病，向私家醫生求醫，經檢測為陽性，日常無需無接觸客人，公司近日亦無舉辦大型講座
- 第11,259宗：38歲男子於機場一號客運大樓6樓的環亞機場貴賓室任工程管理，3月10日最後上班，居大埔新興花園康仁閣，3月10日發病，3月12日檢測樣本陽性，同公司有7名緊密接觸者需檢疫
- 第11,261宗：65歲女子，居黃埔花園，於漆咸道北東貿商業大廈工作，3月12日發病，向私家醫生求醫，其丈夫亦初步確診
- 第11,267宗：48歲女子，居荃灣愉景新城2座，3月12日發病，曾訪佐敦同昌商業大廈My fitness做YOGA，有關健身中心需關閉14日，同班8名同學需檢疫
- 第11,272宗：64歲男子，居西半山嘉兆臺第一座
- 第11,273宗：12歲學生，居將軍澳康盛花園，就讀九龍塘官立小學學生，3月5日最後上學，3月11日發病，3月12日檢測為陽性，有關學校需停課14日；其父親亦初步確診，於13日發病
- 5歲女童，於太陽島英文幼稚園(元朗)就讀K2，3月5日最後上課，逢周一、五有面授課，3名老師及員工及14名學生需檢疫；其49歲父親一直無症狀 3月13日屯門檢測亦初步陽性
- 67歲女子，居南昌街鑽石樓，3月9日發病，與早前確診個案居同層但不同單位，平時會到北河街街市；其67歲丈夫於九龍真光中學做校工，3月13日最後上班，12日樣本檢測初步陽性，平常不會接觸學生及教員，會建議該校停課14天
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責任編輯：陳正怡