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【選舉制度】張建宗︰愛國愛港大前提下　人人可依法享有參政機會

政治 16:07 2021/03/14

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政務司司長張建宗表示，中央出手完善香港選舉制度，並非民主倒退或收窄參政機會。（經濟日報資料圖片）

政務司司長張建宗表示，由於香港的實際情況令人深感憂慮，中央「不得不出手」，有必要糾正和完善香港選舉制度，強調這並非民主倒退或收窄參政機會，也不是要踢走某些政治主張的人，更不是搞「清一色」，而是在愛國愛港的大前提下，任何人都可以依法享有參政的機會。

張建宗今（14日）在網誌稱，特區政府會全力配合完善香港選舉制度的工作，力爭早日完成本地立法，確保未來十二個月的各場重要選舉有序順利舉行，並全面開展宣傳解說。他認為，全國人大完善香港選舉制度的決定、十四五規劃綱要及港區國安法是三位一體，有機結合，發揮定海神針的作用，為香港的長遠發展及長期繁榮穩定保駕護航。

他又表示，十四五規劃綱要提出加強《憲法》和《基本法》教育、國情教育等，特區政府將在下月15日的「全民國家安全教育日」推出一系列宣傳教育活動，及加強公務員的國家事務培訓及相關交流安排等。另外，他非常感謝中央再次主動以國家層面為香港解困，這是維護「一國兩制」行穩致遠的迫切之舉、促進香港長期繁榮穩定的務實之舉、為完善香港選舉制度打下牢固基礎刻不容緩之舉。

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責任編輯︰尹櫻霖

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