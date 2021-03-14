【初步確診】今日錄得逾20宗初步確診個案　松齡(德豐)護老中心81歲院友染疫

▲ 本港近日新冠肺炎疫情反覆，今日(14日)新增24宗確診個案，同日亦再錄逾20宗初步確診個案。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(14日)新增24宗確診個案，全屬本地感染，包括10宗感染源頭仍然未明，同日再增逾20宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲召開記者會，交代疫情。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日亦錄得逾20宗初步確診個案，當中10多宗涉及URSUS群組，部分為確診患者家人及公司同事，於檢疫中心送院。

另有一宗初步確診不明個案，涉及一名81歲退休男子，為松齡(德豐)護老中心院友，該院舍有3層，患者居二樓，平常會於院舍大廳食飯、傾計，間或沒有戴口罩。

歐家榮表示，患者於3月13日出現症狀，一直未有離開院舍，發病後送到廣華醫院求醫，同層30名院友及曾照顧患者的職員須檢疫，

他稱，患者一直無外出，而有關護老院新年後亦已無訪客，3月5日全院舍亦曾檢測為陰性，惟只為當時未有感染；估計感染源頭或為無症狀感染者，可能是員工或是院友，中心亦會到院舍派樣本樽檢測。



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責任編輯：陳正怡