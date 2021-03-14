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【疫苗接種】體院下周一起安排運動員自願接種疫苗　林大輝：冀提供健康保障

社會 16:10 2021/03/14

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林大輝（中）表示，體院下周一起安排運動員自願接種疫苗。（蘇文軒攝）

香港體育學院宣布，經與政府商討後，下周一（22日）起將在院內安排為全職運動員及教練職員接種新冠疫苗。

體院主席林大輝今日（14日）表示，國際奧委會主席巴赫日前指出東京奧運會會如期在今年7月進行，但目前港隊僅取得22項奧運及11項殘奧資格，遠較2016年里約奧運的34項及11項的資格低，運動員有必要到海外訓練或比賽爭取比賽資格。體院管理層經商討後均認為接種疫苗可保障運動員健康。

林大輝說，經與公務員事務局局長聶德權探討後，對方接受相關要求，最快下周一起在體院內，為約500名全職運動員及500名職員安排接種。他強調，接種疫苗屬自願性質，亦可先行選擇接種科興或復必泰疫苗，體院稍後會向運動員交代詳情。

被問到會否擔心運動員接種後出現事故等，林大輝指運動員年青、體魄強健，心肺功能較佳，而且體院一直有為運動員進行健康檢查，對他們身體狀況有一定了解，相信風險相對較低，若不幸出現事故港府亦會按有關機制處理。但他未有正面回應運動員接種疫苗後防疫及訓練安排會否有不同，僅指一切訓練及比賽均由教練自行安排。

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記者：蘇文軒

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