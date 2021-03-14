【新冠肺炎】今日新增24宗確診個案　全屬本地感染包括10宗源頭不明

▲ 今日新增24宗確診個案，全屬本地感染包括10宗源頭不明。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（14日）新增24宗，12男12女，年齡介乎5至67歲，全屬本地個案，包括10宗源頭不明個案；另有逾20宗初步確診個案，當中逾10宗與Ursus Fitness群組有關。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

3月16日起新開放12間疫苗接種中心：

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Ursus Fitness群組增10宗確診累計109人染疫，約750名密切接觸者送檢疫中心。詳情即看：【下一頁】

多幢大廈列強檢，包括屯門瓏門7座、西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座。詳情即看：【下一頁】

再多16名公立醫院病人出院，共23人情況危殆及嚴重。詳情即看：【下一頁】

新增10宗源頭不明個案，包括一名居西半山嘉兆臺男子及2名學生。詳情即看：【下一頁】

今日錄得逾20宗初步確診個案，松齡（德豐）護老中心81歲院友染疫。詳情即看：【下一頁】

鴨脷洲The Harbour School 3名老師染疫，35名學生及6名助教須送檢疫。詳情即看：【下一頁】

銅鑼灣East Latte女咖啡師疑染疫，檢測結果不確定需進一步覆檢。詳情即看：【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：陳麗娜