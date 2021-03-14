林鄭月娥︰不一定要等到香港「甚麼都是零」　才恢復通關

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特首林鄭月娥日前接受鳳凰衛視專訪時表示，香港在現實上，難以做到完全清零，又指出，不一定要等到香港「甚麼都是零」，才可恢復通關。

林鄭月娥說，香港政府希望可達到「清零」，但現實上，由於無法避免輸入個案，需要有嚴格的外防輸入政策，又強調香港差不多是全世界最嚴的地方，因為每個人在入境時，都需接受檢測，並要等到陰性結果，才可以離開機場，亦需檢疫21日。她坦言，如果本港從去年一開始，已進行嚴格的外防輸入，或許可早點達到在本地方面沒有感染個案，但因為沒做到，所以這些隱性的傳播者，在社區群組存在。

她又透露，早在去年11月，已與廣東討論通關問題，當時亦未有提及，需要看到香港「清零」才可恢復通關。她認為，只要本港能控制好疫情，加上擁有大量的檢測能力，加上疫苗的接種，均有利於日後通關。現在，政府會繼續努力，需要再控制源頭不明個案，若現在情況可以控制，可以逐漸增加正常的人員往來。

她呼籲市民支持疫苗接種，指疫苗接種的比例相對高，整個社會較安全，其他地方亦會更願意與本港有人員之間的往來。

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責任編輯：李淇

