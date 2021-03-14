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【新冠肺炎】再多16名公立醫院病人出院　共23人情況危殆及嚴重

社會 16:49 2021/03/14

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳國峰攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（14日）新增24宗，12男12女，年齡介乎5至67歲，全屬本地個案，包括10宗源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

Ursus Fitness群組增10宗確診累計109人染疫，約750名密切接觸者送檢疫中心。詳情即看：【下一頁】

庾慧玲指出，截至今日早上9時，過去24小時再多16名病人出院，至今共有10,754名確診或疑似病人康復出院；現時共有268名確診病人分別於20間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有13人情況危殆，10人情況嚴重，其餘245人情況穩定。目前公立醫院已啟用665間負壓病房，合共1,214張負壓病床，使用分別率為67.4%及55.2%。

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：陳麗娜

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