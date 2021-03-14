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【選舉制度】陳茂波：完善選舉制度提升治理效能　促進行政立法機關理性互動

政治 16:28 2021/03/14

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財政司司長陳茂波表示，全國人大出手完善香港選舉制度，可提升特區政府的治理效能。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波表示，全國人大出手完善香港選舉制度，可提升特區政府的治理效能，行政機關和立法機關亦可有更理性的互動，並讓行政主導的制度優勢再次展現，人大有關決定，落實「愛國者治港」這根本原則，可修補選舉制度的漏洞和缺陷，阻止分離勢力或外國利益代理人透過選舉機制，進入香港的管治架構，損害國家及香港的安全和利益，確保治港者可以全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓「港人治港」、「高度自治」可以安全穩定地落實。

陳茂波今在網誌稱，選舉制度的完善將較正香港政治和社會發展的路徑，讓「一國兩制」的實踐行穩致遠。他認為，連同去年實施的國家安全法，人大會議透過「組合拳」的方式，從法律和制度上賦能香港，處理過去幾年出現的種種憲制秩序問題和社會亂象，讓香港恢復政治穩定和社會安全，走出政治泥沼困局，避免再內耗、空轉，將香港重置在符合國家和自身利益的基礎上運行，集中精力謀求發展。

另外，他指出，日後選舉委員會和立法會的組成，將改變香港社會長期以來的固有利益結構，讓港府有較大的空間和能量，切實處理一些長久以來困擾香港的深層次社會和經濟問題，讓各持分者的利益得到更平衡合理的兼顧。陳茂波相信，無論是大灣區的協作發展，或是產業層面的探索創新，例如金融、創科和商貿，還是航運、物流或文化藝術發展等，在國家的強大支持和持續穩步發展的推動下，香港將繼續有廣闊的天地發揮所長。

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責任編輯：尹櫻霖

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