【噪音滋擾】恐怖鄰居半夜大聲播打齋誦經音樂　街坊受滋擾投訴：收工似去咗殯儀館

▲ 有大圍顯徑邨居民投訴近半年來深夜經常聽到打齋誦經音樂，令她難以入睡。

不少市民曾被鄰居噪音滋擾，日前《東張西望》報道，大圍顯徑邨居民投訴近半年來深夜經常聽到打齋誦經音樂，令她難以入睡，深受滋擾及驚嚇。

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樓上鄰居半夜播打齋誦經音樂

徐小姐接受《東張西望》訪問時指出，她自去年9月開始，不時聽到樓上鄰居在凌晨播放打齋及誦經音樂，有時更播到早上7時。即使是大年初一，樓上仍然在凌晨時分大聲播放音樂，令她感到煩擾。

徐小姐直言自己被「嚇醒」，即使關上窗，音樂仍像「從頭頂滲下來」，令她感到無助，更拍下影片為證，

3點10分了，又開始播放了，又冷，都不知如何是好。怎樣辦呢？今晚不用睡了。

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附近居民不勝其擾

附近不少居民同樣深受其害，有居民指音樂令人心寒，下班回家像是去了殯儀館一樣，小朋友及長者都難以入睡。

徐小姐曾到樓上單位敲門，不過對方沒有理會。有住戶曾向管理處投訴，管理處報警叫警察上門處理。徐小姐指樓上鄰居知道門外是警察的話，會暫停播放音樂，但警察一走便故態復萌。

據悉徐小姐樓上單位住了一家三口，不過父母與中年兒子甚少出門，街坊及管理員都指很少見到他們。有傳聞指這個單位的住戶受到樓上單位的噪音滋擾，於是播打齋喃嘸聲以牙還牙。

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涉事單位沒回應

《東張西望》主持到涉事單位門口嘗試敲門及多次提問，雖然聽到屋內有人聲，但屋內的人沒有作出任何回應。而涉事單位的門有木屑碎，徐小姐猜測有人用硬物敲單位的門。主持敲門後，音樂的確消停了幾日，不過轉眼間又捲土重來。

節目組其後向房署查詢，房署就指涉事單位已於租者置其屋計劃下出售，現已屬於私人物業。節目組轉而向屋邨的物業管理公司查詢，不過截稿前沒有任何回覆。

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責任編輯︰王明芳