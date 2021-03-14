【新冠肺炎】鴨脷洲The Harbour School 3名老師染疫　35名學生及6名助教須送檢疫

▲ The Harbour School 現小型爆發。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（14日）新增24宗確診個案，全屬本地感染，包括10宗涉及「Ursus Fitness」群組。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲召開記者會交代疫情。

今日有10宗涉及「Ursus Fitness」群組，累計109人染疫。詳情即看：【下一頁】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生。（陳國峰攝）

歐家榮指出，鴨脷洲 The Harbour School 現小型爆發，該校一名任教資訊科技科的教師染疫（個案編號：11227），為「Ursus Fitness」的顧客，3月10日發病，最後上班日為3月8日；另外一名任教資訊科技科的38歲男教師染疫（個案編號：11254），他曾與早前個案相關，3月11日發病，同日為最後上班日；學校一名美術老師亦因曾接觸該名38歲男教師，其後初步確診。

他指，由於三人曾到IT課室，為安全起見，安排曾到該IT課室的兩班同學，共35名學生及6名助教須入住檢疫中心。

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記者：郭詩詩